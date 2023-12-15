В главных слухах недели вы узнаете, кто может заменить Эрика тен Хага на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед», когда Хави могут уволить из «Барселоны», и где может трудоустроиться Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В «Манчестер Юнайтед» выбирают из четырёх тренеров

Ранний вылет «Манчестер Юнайтед» из еврокубков усилил давление на Эрика тен Хага. Поговаривают, что нидерландец может быть уволен после того, как сэр Джим Рэтклифф выкупит 25% акций и приступит к управлению «красными дьяволами». Если верить слухам, то будущий владелец манкунианского клуба хочет видеть у руля команды Грэма Поттера. Рэтклифф якобы уже контактировал с этим специалистом, находящимся без работы после весеннего ухода из «Челси».

В то же время слухи связывают «Манчестер Юнайтед» ещё с тремя тренерами – с Зинедином Зиданом, Роберто де Дзерби и Хуленом Лопетеги. Итальянец сейчас хорошо показывает себя в «Брайтоне», а француз и испанец не имеют клубной прописки.

Грандиозный план президента «Реала»

Флорентино Перес планирует покинуть пост президента «Реала» в начале 2026 года. Свой период управления мадридским клубом функционер рассчитывает завершить несколькими грандиозными сделками. Есть информация, что в 2025 году Перес хочет привести в «Реал» Килиана Мбаппе и Зинедина Зидана. Президент «сливочных» якобы понимает, что в следующем году звёздный Мбаппе из-за Олимпиады скорее продлит контракт с «ПСЖ» ещё как минимум на один год. По этой причине Перес настроен провернуть трансфер Мбаппе летом 2025-го. Что до Зидана, то он может возглавить «Реал» в третий раз.

Тренера «Барселоны» уволят

В последнее время игра и результаты «Барселоны» оставляют желать лучшего. Поговаривают, что в руководстве каталонского клуба начинают сомневаться в тренерских способностях Хави. Молодой специалист может быть уволен, но не сейчас, а в конце сезона. По слухам, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку хотел бы привести на должность главного тренера Сержиу Консейсау из «Порту». А вот президент «Барсы» Жоан Лапорта при увольнении Хави якобы склоняется к кандидатуре Гарсии Пимьенты, уже работавшего в структуре клуба, причём долго. Сейчас этот специалист тренирует «Лас-Пальмас».

Моуринью может вернуться в АПЛ

Будущее Жозе Моуринью остаётся обсуждаемым. Действующий контракт португальского тренера с «Ромой» рассчитан до лета, и кто знает, где будет работать Особенный в следующем сезоне. Если верить слухам, Моуринью очень нравится владельцам «Ньюкасла», и они могут сделать португальцу предложение. Впрочем, многое будет зависеть от результатов этого сезона, а именно то, какой результат покажет нынешний тренер «сорок» Эдди Хау.

Гвардиола возглавит сборную

Контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в середине 2025 года, однако, если верить информации из прессы, испанец имеет право уйти после любого из сезонов. На неделе появились сообщения о том, что Гвардиола после Евро-2024 может стать главным тренером сборной Англии. Поверить в такой сценарий, честно говоря, сложно.

В то же время слухи говорят о том, что Гвардиолу на тренерском мостике «Манчестер Сити» может заменить Мичел. Сейчас этот специалист успешно работает с «Жироной» - команда сенсационно лидирует в Ла Лиге.

Слухи собирал Александр Тихий.