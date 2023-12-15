Гендиректор «Пари НН»: «У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна»

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на последний слух в СМИ об Эдгаре Севикяне, игроке атаки «горожан».

Ранее сообщалось, что якобы Эдуард Сперцян советует руководству «быков» приобрести Севикяна.

«У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна. Ни дня без комментариев о нём. Это всё пока, возможно, чьи‑то планы. Будут предложения – будем рассматривать», - говорит функционер телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикяном интересуются не только в России, но и в Европе. Этот молодой футболист в текущем сезоне забил во всех официальных турнирах семь голов.