Шмаров поддержал идею возрождения «Спартака-2»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном возрождении «Спартака-2».

Напомним, вторая команда была расформирована прошлыми руководителями «красно-белых» в мае прошлого года.

«Я поддерживаю такие планы, это будет верным решением. Если такая команда появится, то это принесет лишь пользу «Спартаку», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Специалист считает, что в «Спартак-2» можно будет отправлять тех футболистов, которые получают мало игрового времени в основной команде.

Стоит сказать, что в свое время за «Спартак-2» выступали Александр Максименко, Наиль Умяров, Даниил Денисов и многие другие футболисты.