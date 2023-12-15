Рианчо прокомментировал приход Морено в РПЛ

46-летний испанский специалист Роберт Морено продолжит свою тренерскую карьеру в РПЛ. В пятницу тренер официально возглавил аутсайдера лиги, «Сочи».

Бывший тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо оценил такой поворот событий.

«Его приход в «Сочи» меня не удивил. Но хороший ли он тренер? Не видел его в работе. Посмотрим, как он адаптируется к российскому футболу и игрокам. Желаю ему удачи», - говорит Рианчо телеканалу «Матч ТВ».

Ранее сам Морено прокомментировал свой приход в новую страну.

Сочинцы, напомним, идут на 16-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав всего лишь 11 очков по итогам 18 туров.