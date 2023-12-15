Стало известно, кого Морено ищет в тренерский штаб «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено ищет себе в тренерский штаб человека, который уже работал в РПЛ.

«Сочи» ищет в штаб человека, который бы имел опыт работы в РПЛ и в идеале был бы проводником для испанца», - сообщает «Матч ТВ».

Также источник добавляет, что Морено, как только пришёл на пост в «Гранаду», свой прошлый клуб, поссорился с болельщиками клуба.

«Достаточно специфический характер у человека», - добавляет телеканал.

Расположило же тренера на приход в «Сочи» то, что до старта весенней части РПЛ ещё три месяца и времени на подготовку довольно много.

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