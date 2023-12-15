Морено — о «Сочи»: «Я очень взволнован и мотивирован новым приключением»

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился эмоциями после назначения в стан южан.

«Здравствуйте, я Роберт Морено — новый тренер «Сочи». Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — заявил Морено пресс-службе южан.

Ранее «Сочи» сообщил о заключении длительного трудового соглашения с 46-летним тренером, последним местом работы которого была «Гранада».

«Сочи» завершил первую часть сезона на последней позиции в Российской премьер-лиге, пополнив свою копилку на 11 баллов за 18 туров. До 12-го места, которое позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе, южанам не хватает восемь очков.

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