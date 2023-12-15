Генич: «Мысли не допускаю, что Сперцян покинет «Краснодар» зимой»

Известный телекомментатор Константин Генич уверен, что этой зимой один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян не оставит свой клуб.

«Его уход будет сейчас колоссальной потерей. Я думаю, что он никуда не уйдёт до конца сезона. Сперцян – воспитанник и очень совестливый парень», - размышляет Генич для Metaratings.

Напомним, что уже многие месяцы Сперцяна связывают слухами с европейскими клубами, однако пока Эдуард – в родном для себя «Краснодаре». В этом сезоне есть шанс, что «быки» вместе с ним в составе станут чемпионами России. А всего в этом сезоне на счету Эдуарда в РПЛ восемь забитых голов.