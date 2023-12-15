Радченко назвал лучшего российского тренера в 2023 году

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о лучшем российском тренере в уходящем году.

«Семак — лучший российский тренер в 2023 году. К сожалению, из российских специалистов у Семака нет явных конкурентов», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что ближе всех к Семаку находится главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу. На вершине таблицы на данный момент находится «Краснодар» Владимира Ивича. «Зенит» под руководством Сергея Семака идет на второй строчке, а тройку лидеров замыкает «Динамо» Марцела Лички.