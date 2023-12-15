Бывший рулевой сборной Испании Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Об этом южане сообщили в своем официальном телеграм-канале. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на длительный срок.

Последней командой 46-летнего специалиста была испанская «Гранада», которой он руководил с 2021 по 2022 год. С марта прошлого года Морено находился в поисках нового клуба.

Напомним, ранее «Сочи» уволил Александра Точилина с должности главного тренера команды. Южный коллектив завершил первую часть сезона на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев в 18 турах набрать лишь 11 баллов.