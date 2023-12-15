Озбилиз: «Я уверен, что однажды Сперцян реализует себя в Европе»

Экс-игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Готов ли Сперцян к Европе? Я уже много раз говорил, что самое главное — попасть в Европу. Я уверен, что однажды Сперцян реализует себя там», — цитирует Озбилиза «Чемпионат».

В текущей кампании 23-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых стал автором восьми забитых мячей. Помимо этого, на счету Сперцяна четыре ассиста.

Действующее соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.