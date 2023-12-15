Рахимов отказывается отпускать Апшацева из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассчитывает на своего игрока, 22-летнего полузащитника Марата Апшацева.

По информации портала Metaratings, рулевой казанцев намерен задействовать футболиста в матчах в весенней части чемпионата России и поэтому отказывается отпускать его из команды. Тем не менее, к Марату есть интерес от других команд.

Апшацев стал частью «Рубина» зимой 2022 года после перехода из томской «Томи».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту от «Ахмата». В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах за казанцев и забил один мяч – в рамках группового этапа Кубка России.