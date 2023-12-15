Даниил Денисов признался, что хочет уехать в Европу

Футболист «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о возможном переезде в европейский клуб.
«История с «Лиллем»? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за «Лилль» или другой европейский клуб», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По мнению защитника, любой молодой футболист хочет попробовать свои силы в Европе, и он не является исключением, ведь там совсем другой уровень.
Действующий трудовой договор Денисова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.
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