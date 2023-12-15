«Интернасьонал» хочет закрыть сделку по Ренану до конца года

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться на родину, став игроком «Интернасьонала». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, бразильский клуб ведёт переговоры с питерцами. Отмечается, что «Интернасьонал» рассчитывать закрыть вопрос до конца календарного года, хотя переговорный процесс складывается непросто.

Как известно, Ренан потерял место в основном составе «Зенита». В последний раз защитник выходил на поле в матче Премьер-лиги в середине августа.

Роберту Ренану 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 9 миллионов евро.