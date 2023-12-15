Даниил Денисов: Бывает, что Абаскаль говорит тебе под руку и сбивает

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, комфортно ли ему играть на фланге рядом с наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Когда как. Бывает, подсказывает, и ты видишь, куда пас отдать, отличное решение. Бывает, хочешь что-то сделать, а он говорит тебе под руку и сбивает. Говорит по-английски, бывает, что по-испански», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2023/24 крайний защитник «красно-белых» принял участие в 21 матче с учетом РПЛ и Кубка России, в которых записал на свой счет три голевых паса.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 зачетных баллов.

