​«Какой Питер?» Божович высказался о футбольной столице России

Известный тренер Миодраг Божович ответил на вопрос, какой город является футбольной столицей России – Москва или Санкт-Петербург.

«Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда», - цитирует Божовича Sport24.

Божович добавил, что «Зенит» находится на слуху только в последние 20-30 лет, а в Европе о питерском клубе узнали только 10-15 лет назад.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Сейчас питерская команда занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.