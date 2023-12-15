​Генич назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером первой части сезона Российской премьер-лиги. Генич сделал выбор в пользу Владимира Ивича, тренирующего «Краснодар».

«Конечно, Ивич. Какие тут ещё вопросы?» - сказал Генич в комментарии для Metaratings.

Говоря о Личке, Генич сказал, что этот тренер долго разбирался с составом «Динамо», а его команда часто теряла очки.

«Самым качественным был «Краснодар», но тоже не идеальным. Конечно, лучший тренер – Ивич», - отметил Генич.

После восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два очка.