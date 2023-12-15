Гаджиев подтвердил, что Бердыев может возглавить сборную Азербайджана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что действующий рулевой динамовцев может возглавить национальную сборную Азербаджана.

«Он и в сборную Азербайджана кандидат, и в сборную Ирана кандидат, но пока работает у нас. Не знаю, что он сам об этом думает, но он работает у нас и продолжит!», - говорит Гаджи Муслимович Legalbet.

Напомним, что Бердыев менее полугода работает у руля махачкалинских динамовцев и с этим клубом он добился уже немалых успехов локального характера. Так, махачкалинцы возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги по итогам первой части сезона.