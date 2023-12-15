Даниил Денисов: «Ваноли — очень нервный тренер, любил покричать»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о работе под руководством Паоло Ваноли, который возглавлял «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

«Очень нервный тренер, любил покричать. Были тяжелые тренировки, итальянская школа. Много бегали без мяча», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футболист признался, что, когда Ваноли уходил, команда не думала об этом, ведь только что был завоеван Кубок России.

На данный момент главным тренером «Спартака» является 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, который и сменил Ваноли в июне прошлого года.