​Петржела: «Спартак» даже в Москве не лучший клуб»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», считает Санкт-Петербург главным футбольным городом России на текущий момент.

По словам Петржелы, «Спартаку» нужно переезжать в Санкт-Петербург, чтобы называть себя клубом из футбольной столицы Москвы.

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший - «Зенит», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Как известно, «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на второй позиции в турнирной таблице.