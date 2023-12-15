Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Курбан Бердыев может переехать на работу чуть южнее Дагестана и возглавить национальную сборную Азербайджана.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, Ассоциация футбола Азербайджана рассматривает на должность исключительно иностранных специалистов, и Бердыев оказался в списке.

«Обязательное условие – у тренера должен быть схожий менталитет», - подчёркивает источник. Ранее с возможной работой в сборной Азербайджана связывали Станислава Черчесова и турецкого тренера Шенола Гюнеша.

Напомним, что Бердыев встал у руля махачкалинского «Динамо» летом 2023 года. С ним динамовцы лидируют в Мелбет-Первой лиге.