Жирков – о футбольной столице России: «Сейчас это Санкт-Петербург»

Экс-футболист национальной сборной России Юрий Жирков высказался насчёт дискуссии о том, какой город является футбольной столице страны. В последнее время на этот вопрос отвечали многие представители российского футбольного общества.

«Футбольной столицей России может быть любой город. Всё зависит от того, кто выиграл чемпионат. Сейчас это Санкт-Петербург. Если выиграет «Краснодар», то будет Краснодар. Не знаю, откуда пошло это выражение», - слова Жиркова приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги располагается «Краснодар». Второе место занимает «Зенит», который становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Питерцы отстают от лидирующих «быков» на два зачётных балла.