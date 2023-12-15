​Сперцян посоветовал Галицкому подписать в «Краснодар» Севикяна

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян может перебраться в «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», подписать Севикяна владельцу «быков» Сергею Галицкому посоветовал футболист команды Эдуард Сперцян.

Отмечается, что «Пари НН» готов рассмотреть вариант с продажей 22-летнего Севикяна за 2,5 миллиона евро.

Ранее в «Пари НН» подтверждали интерес к Севикяну со стороны многих клубов.

В сезоне 2023/2024 Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча. В них футболист сборной Армении отметился семью забитыми мячами.

Добавим, что «Краснодар» после первой части сезона является лидером РПЛ.