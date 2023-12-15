Гуренко: «Срыв перехода Веры – это некритично»

Экс-игрок столичного «Локомотива», футбольный тренер Сергей Гуренко не считает критичным сорвавшийся переход Лукаса Веры из «Оренбурга» в стан «железнодорожников».

«У всех непросто с финансами, все считают деньги. «Локомотиву» надо кого-то продать сперва и освободить позицию. Но и сейчас у них хороший подбор игроков», - говорит Гуренко Legalbet.

Напомним, трансфер Веры сорвался по причине того, что два клуба не договорились касаемо графика выплат за игрока. Об этом сообщалось сегодня в пятницу. Позже срыв перехода прокомментировали в уральском клубе.

Лукас Вера выступает в Российской премьер-лиге с лета 2022 года.