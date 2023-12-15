Штаб Деограсии пополнится иностранными тренерами

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что тренерский штаб главного тренера уральцев Давида Деограсии пополнится иностранными специалистами.

«Аргентинский специалист уже на подъезде, а еще один испанец буквально на днях также присоединится к клубу. Нам нужны качественные работники», - подтверждает Андреев для «РБ Спорта», добавляя, что оба тренера присоединятся к штабу Деограсии, который является испанцем.

Напомним, что «Оренбург» при Деограсии не побеждает в РПЛ с 30 сентября. На зимнюю паузу уральский клуб ушёл на 14-м месте турнирной таблицы с 15 баллами в копилке за 18 прошедших туров.