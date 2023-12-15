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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев — о Fan ID: «Не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет»

15 Декабря 2023 • 18:46 Комментировать

Наставник махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев поделился комментарием о Fan ID, который действует на матчах чемпионата России.

«Изменится ли что-то в Махачкале, если команда выйдет в РПЛ и будет обязателен Fan ID? Думаю, что будет меньше зрителей. Я не сторонник этого, не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет», — заявил Бердыев на YouTube-канале «Дурасов».

После 20 туров «Динамо» лидирует в Мелбет-Первой лиге, сумев набрать 37 очков. На второй позиции располагаются «Химки», которые отстают от махачкалинцев на одно очко.

Стоит сказать, что второй по силе российский дивизион ушел на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на март.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала fan id ещё теги
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