Хомуха объяснил, при каком условии «Краснодар» может стать чемпионом

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Наверное, еще усилятся конкуренты. Если «Краснодар» продолжит играть так, как в первой части сезона и выжимать очки, то они вполне реально могут стать чемпионами», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Подопечные Владимира Ивича ушли на зимнюю паузу, находясь на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе «быков» 38 зачетных баллов после 18 сыгранных матчей. Ближайший преследователь — «Зенит», в копилке которого 36 очков.

Возобновление чемпионата запланировано на начала марта 2024 года.