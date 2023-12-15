Хомуха: Сперцян ещё не играет на европейском уровне, ему нужно во всём прибавлять

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Думаю, Сперцян уедет в Европу, если «Краснодар» станет чемпионом. На сегодняшний день Эдуард еще не играет на европейском уровне. В чем ему надо прибавлять? Во всем», — заявил Хомуха порталу «РБ Спорт».

В текущей кампании 23-летний Сперцян смог принять участие в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз поразил ворота соперников и сделал четыре результативные передачи.

Контракт хавбека с кубанским клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.