Первые покупки «Зенита», завершение саги «Реала» и Мбаппе: главные трансферные новости недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Две недели ещё до официального открытия трансферного окна, а новостей уже хватает. Говорят как о свершившихся свежих трансферах, так и вновь поднимают старые песни: вы не поверите, но Килиан Мбаппе всё-таки договорился с «Реалом». Пока проверить правдивость не удастся, зато «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» осматривается в Бразилии

Пока не было официальных подтверждений с российской стороны, но бразильская пресса уверенно трубит, что «Зенит» согласовал целых два трансфера. Вообще нет вопросов по вингеру «Палмейраса» Артуру. Новоиспеченный чемпион Бразилии переберётся в Санкт-Петербург за 15 миллионов евро, ещё три могут долететь различными бонусами. Кстати, сам футболист тоже подтвердил, что предложение от «Зенита» есть.

Артур – игрок основы «Палмейраса», за прошлый сезон сыграл 57 матчей. Правда, не продемонстрировал искрящую статистику для вингера – 13 голов и три ассиста. Сам игрок склоняется к переезду в Россию, более громких вариантов из Европы не называется. А вот по второму «кандидату» вопросов больше. Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо давно находится в сфере интересов «Зенита». По нему улетело предложение в 18 миллионов евро, однако в ответ пока тишина. Бразильцы взяли паузу.

Всё дело в том, что «Сан-Паулу» рассчитывает продать Бералду подороже. Якобы на трансфер рассчитывает и «Лестер», который готов выложить 20 миллионов евро. Столько же противоречивые новости приходят и по Венделу. Он то требует трансфера во «Фламенго», то его всё устраивает в «Зените». Слухов просто максимальное множество, кто и зачем их плодит – даже догадаться сложно.

«Спартак» не продлит контракт с Мозесом

Кажется, совместный путь Виктора Мозеса и московского «Спартака» завершится в июне 2024 года. Российские инсайдеры уверяют, что «красно-белые» уведомили нигерийца о своём желании завершить трудовые отношения. Новый контракт Виктору не предложат. Возраст берёт своё, травматичность увеличилась, место в старте Мозес так и не восстановил.

Присматривают «красно-белые» и усиление в атаку. Турецкие СМИ в «Спартак» решили «пристроить» Венсана Абубакара, который недавно оскандалился в «Бешикташе» и был переведён во вторую команду. Форвард солидный, с хорошим опытом, но российская сторона пока открещивается от возможных контактов.

Европейские чемпионаты

Мбаппе и «Реал» - опять?

Наверное, всем уже осточертели новости про «Реал» и Мбаппе. Но тут новый виток, который ещё не раз вильнёт до января. Ведь с 30-го декабря Килиан имеет полное право вести переговоры по контракту с любым клубом, его соглашение с «ПСЖ» истекает через полгода и больше он парижанам ничего не должно. Этот факт, безусловно, заставляет клуб действовать чуть активнее. Не хочется бесплатно терять лидера, ещё и приобретённого за 180 миллионов евро.

Французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» договорился с «Реалом» о трансфере Мбаппе. Парижский клуб получит компенсацию и бонус, как при обычной покупке, но Килиан перейдёт только летом. А сам Мбаппе сохранит все права на использование своего имиджа, что является уникальным случаем для «Реала». На бумаге всё выглядит правдоподобно, но случится ли на самом деле?

«Бавария» и первый летний трансфер

Есть и официально подтверждённые приобретения. «Бавария» подтвердила, что летом 2024 года в Мюнхен переедет Брайан Сарагоса. 22-летний воспитанник «Гранады» принесёт своему клубу 15 миллионов евро. Прогресс вингера Сарагосы заметен – в этом сезоне он является лучшим игроком команды по средней оценке, в октябре дебютировал за сборную Испании. А в Мюнхене намерены строить новую команду, уже приходят новости, что руководство готово отпустить Гнабри, Киммиха и Альфонсо Дэвиса.

На последнего, кстати, активно претендует мадридский «Реал». Канадский защитник не торопится продлевать контракт с «Баварией», выбивая условия пожирнее, а мадридцы следят за ситуацией и очень хотят укрепить фланг обороны.