Жирков: «Краснодар» может навязать борьбу «Зениту»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос о команде, которая стала открытием сезона в чемпионате России.

«Открытие РПЛ? «Краснодар» и тот футбол, который они показывают. Думаю, что в этом сезоне они могут навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, уход «Краснодара» на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата является очень важным моментом в плане психологии.

После 18 туров «быки» возглавляют Российскую премьер-лигу, имея в своей копилке 38 баллов. На второй позиции находится «Зенит», который заработал 36 баллов. С 32 очками тройку замыкает «Динамо».