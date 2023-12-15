Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков: «Краснодар» может навязать борьбу «Зениту»

15 Декабря 2023 • 18:21 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос о команде, которая стала открытием сезона в чемпионате России.

«Открытие РПЛ? «Краснодар» и тот футбол, который они показывают. Думаю, что в этом сезоне они могут навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, уход «Краснодара» на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата является очень важным моментом в плане психологии.

После 18 туров «быки» возглавляют Российскую премьер-лигу, имея в своей копилке 38 баллов. На второй позиции находится «Зенит», который заработал 36 баллов. С 32 очками тройку замыкает «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Юрий Жирков ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
19:15 · Россия. Премьер-лига
Бердыев может получить работу в национальной сборной слухи
19:14 · Россия. Премьер-лига
Жирков – о футбольной столице России: «Сейчас это Санкт-Петербург»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов рассказал, почему Абаскаль использует его и Литвинова на разных позициях
19:05 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян посоветовал Галицкому подписать в «Краснодар» Севикяна
19:05 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Срыв перехода Веры – это некритично»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Штаб Деограсии пополнится иностранными тренерами
18:46 · Россия. Премьер-лига
Бердыев — о Fan ID: «Не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Хомуха объяснил, при каком условии «Краснодар» может стать чемпионом
18:31 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: Сперцян ещё не играет на европейском уровне, ему нужно во всём прибавлять
18:21 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Краснодар» может навязать борьбу «Зениту»
18:20 · Россия. Премьер-лига
​У «Динамо» тоже отменился матч с сербской командой
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Текстильщик», скорее всего, оставит Колыванова главным тренером
18:13 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» ведет переговоры по возвращению Стоцкого
18:07 · Россия. Премьер-лига
Сычёв – о Дзюбе: «Видно, что авторитет»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов возглавил «Чайку» официально
Все новости
Рекомендуем