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​У «Динамо» тоже отменился матч с сербской командой

15 Декабря 2023 • 18:20 Комментировать

В первый день февраля товарищеский матч на сборах в Турции должны были провести ЦСКА  и «Партизан». Впрочем, игра отменилась – дело в том, что сербская команда отказалась проводить сборы в Турции из-за ухудшения отношений между странами.

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», по этой же причине «Динамо» на турецких сборах не будет играть против команды ОФК.

Отметим, что после первой части сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.

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