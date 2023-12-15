«Текстильщик», скорее всего, оставит Колыванова главным тренером

Клуб Второй лиги «Текстильщик», скорее всего, оставит Игоря Колыванова главным тренером. Об этом в телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

«С большой долей вероятности Игорь Колыванов сохранит должность главного тренера. Он уже ведет переговоры с новичками команды», - докладывает Ильёв.

Напомним, что этой осенью его «Текстильщик» не выполнил задачу по повышению из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» Второй лиги А и финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Возглавляет ивановский клуб Колыванов с лета 2022 года. Ранее тренер работал в «Уфе», московском «Торпедо» и с различными молодёжными командами сборной России.