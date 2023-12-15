«Балтика» ведет переговоры по возвращению Стоцкого

Калининградская «Балтика», находящаяся поисках латераля, ведёт переговоры с «Пари НН» по поводу перехода Дмитрия Стоцкого. Об этом в телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв, который отмечает вероятность перехода 34-летнего игрока как высокую.

В этом сезоне Стоцкий провёл за «горожан» 19 официальных матчей во всех турнирах и отличился одним забитым голом. Его контракт с «Пари НН» действует до конца сезона.

Отметим, что Стоцкий – калининградец и «Балтика» была его первым клубом в карьере. Покинул Дмитрий её только в 2014 году, перейдя в «Уфу». Там футболист уже получил известность на всю Россию.