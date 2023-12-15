Сычёв – о Дзюбе: «Видно, что авторитет»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил выступления форварда Артёма Дзюбы. В 20 матчах нынешнего сезона Дзюба записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

По словам Сычёва, он оценивает игру Дзюбы на отлично. Бывший футболист «Локомотива» указал на то, что Дзюба является лидером и помогает команде не только на поле, но и в раздевалке.

«Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не всё упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев», - цитирует Сычёва ТАСС.

Отметим, что «Локомотив» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.