Бывший главный тренер воронежского «Факела» продолжит свою тренерскую карьеру у руля «Чайки» из Песчанокопского. Этот клуб выступает в дивизионе «золото» Второй лиги А.

Трудовой контракт со специалистом рассчитан на два с половиной года, рапортует пресс-служба южан. Сегодня тренер уже прибыл на сбор команды в Новороссийск и встретился с руководством клуба, а после Пятибратова представили его новым подопечным.

«Чайка» завершила осень в дивизионе «золото» Второй лиги А на шестом месте турнирной таблицы с 23 баллами, опередив ульяновскую «Волгу» с седьмого места и «Иртыш» с восьмого лишь по дополнительным показателям.