Четыре клуба Серии А следят за Гарре

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может сменить клубную прописку этой зимой.

Исполнительный директор компании Ultimate Sports, которая представляет интересы Гарре, Марат Хинчагов поделился информацией об интересе к аргентинцу со стороны итальянских клубов.

«На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву», — приводит слова Хинчагова «Чемпионат».

Специалист отметил, что у Гарре имеется итальянский паспорт, по этой причине процесс перехода может быть ускорен, ведь футболист не будет считаться легионером в Серии А. При этом Хинчагов добавил, что до Рождества, скорее всего, никакого продвижения не будет.

Трудовое соглашение 23-летнего Гарре с «Крыльями Советов» рассчитано до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.