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Экс-игрок «Монако» оценил вклад Головина в игру команды эксклюзив

15 Декабря 2023 • 17:46 Комментировать
Монако
...
Лион
1 1.65 X 4.50 2 4.90
Через 3 ч. 51 мин.

Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру полузащитника и лидера монегасков Александра Головина, который стал лучшим футболистом России.

«Головин стал лучшим игроком России? Неудивительно, Александр прекрасный игрок, один из лидеров «Монако», его вклад в игру команды очень важен. Мне кажется, что в конце этого сезона «Монако» будет выгодно продать его, на него будет спрос, а клуб сможет не просто вернуть вложения в него, а приумножить их», - делится Нимани с нашим корреспондентом.

Всего у Александра в этом сезоне пять голов и две голевые передачи в 14 матчах французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Фредерик Нимани ещё теги
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