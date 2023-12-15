Экс-игрок «Монако» оценил вклад Головина в игру команды

Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру полузащитника и лидера монегасков Александра Головина, который стал лучшим футболистом России.

«Головин стал лучшим игроком России? Неудивительно, Александр прекрасный игрок, один из лидеров «Монако», его вклад в игру команды очень важен. Мне кажется, что в конце этого сезона «Монако» будет выгодно продать его, на него будет спрос, а клуб сможет не просто вернуть вложения в него, а приумножить их», - делится Нимани с нашим корреспондентом.

Всего у Александра в этом сезоне пять голов и две голевые передачи в 14 матчах французской Лиги 1.