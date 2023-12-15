​«Зенит» не планирует продавать игроков – Медведев

В зимнее трансферное окно «Зенит» не планирует расставаться с кем-то из футболистов. Об этом рассказал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у клуба предложения по Ренану и Венделу, Медведев сказал: «Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой». Слова функционера приводит «РИА Новости».

После первой части сезона «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.