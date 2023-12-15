Оправдал ли надежды Личка: чего ждать от «Динамо» во второй части сезона

Столичное «Динамо» подошло к промежуточному финишу на третьей строчке турнирной таблицы. Руководство клуба должно быть довольно или по крайней мере удовлетворено положением в турнирной таблице. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует первые полгода работы наставника «бело-голубых» Марцела Лички и делает прогноз на вторую часть сезона.

47 лет без золота

Столичный клуб не знает побед в национальном первенстве уже 47 лет. Конечно же это печальный факт для флагмана советского футбола, который единственный из столичных клубов (вместе с одноклубниками из Киева) был участником всех чемпионатов СССР на высшем уровне. Даже в российский период у «Динамо» лучшее достижение – второе место – было однажды. И в следующем году будет 30 лет этому событию! Летом 2016 года «Динамо» впервые покинуло элиту. Правда, только на сезон.

Финансы не беспокоят

По сравнению с провинциальными командами финансовая составляющая у клуба с Ленинградского проспекта остаётся на высоком уровне. Нынешний генеральный спонсор – банк ВТБ – уверенно поддерживает клуб. По расходам на заработную плату «Динамо» занимает третье место в лиге. Для сравнения, воронежский «Факел» по этому показателю «бело-голубые» обходят в 3,5 раза (24,1 против 7,4 млн евро). На этом фоне не совсем очевидный пенальти, с которого подопечные Ташуева ушли от поражения в заключительной перед паузой игре, выглядит ещё большим пятном.

Два года назад были вторыми

В октябре 2020 года московское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера немецкого специалиста Сандро Шварца. С его приходом и связан всплеск активности и надежд. В сезоне-2021/2022 «Динамо» впервые с 2003 года возглавило таблицу после победы в пятом туре, а на промежуточном финише (после 15-го тура) было вторым. В решающем поединке 30-го тура подопечные Шварца на своём стадионе уступили со счётом 1:5 прямому конкуренту – ФК «Сочи», но впервые за 13 лет завоевали медали, пусть и бронзовые. После поражения от «Спартака» при почти 80-тысячной аудитории в Лужниках в финале Кубка России, куда «бело-голубые» пробились впервые за 10 лет, Шварц ушёл.

Прибавили в цене

В десятке футболистов, прибавивших в своей цене по ходу прошедших 18 туров, по данным Transfermarkt, сразу два представителя «Динамо». Это полузащитник Бителло и нападающий Константин Тюкавин. Оба добавили в оценке по 2 миллиона евро по сравнению с предыдущим расчётом, который был в конце лета. Теперь каждый оценивается в 10 миллионов евро. Это серьезный показатель качества футбола, который демонстрируют не только эти футболисты, но и вся команда в целом. За отчётный период более прибавили в цене только трое: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вырос на 3 миллиона евро, на столько же подорожали представитель «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и Матео Кассьерра из «Зенита», в активе которого 14 голов в 16 матчах.

Но что важнее – «Динамо» смогло сохранить своего лидера Константина Тюкавина, с которым продлило контракт. Это ещё один факт, который свидетельствует о серьёзном настрое москвичей во второй части сезона.

Год назад ниже девятого не опускались

В июне 2023 года «бело-голубые» финишировали на девятом месте. В ходе чемпионата почти 80 % турнирного пути «Динамо» шло на 4-5-й позиции. И только однажды, после 12-го тура, были на девятой позиции. Как выяснится позже, на это место они «спарашютировали» и после 30-го тура.

Сегодня, судя по промежуточным итогам и качеству игры, которое стали показывать футболисты легендарного общества, им это не грозит. Но важно учитывать уроки прошлого. Бронзовые медали у «Динамо» уже были, есть возможность побороться за более высокие места. Или же подготовить плацдарм для молодых талантов, которые в будущем сезоне уж точно должны будут вывести «Динамо» на лидирующие позиции в российском чемпионате.

Места «Динамо» в последние сезоны участия в РПЛ

Сезон Место после 18 туров Итоговое место 2022/23 4 9 2021/22 4 3 2020/21 3 7 2019/20 6 6 2018/19 10 12 2017/18 4 8

Константин Лицин