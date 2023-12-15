Булыкин назвал игрока-открытие первой части сезона РПЛ

Бывший форвард, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин назвал футболиста Российской премьер-лиги, который поразил его в приятном смысле больше остальных. Это лучший бомбардир первенства, форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

«Отмечу самого результативного игрока чемпионата. Стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов по бомбардирской гонке», - рассуждает Булыкин для Vprognoze.ru.

Напомним, что у Кассьерры в активе за первые 18 туров Премьер-лиги 14 забитых голов. У ближайших преследователей только лишь по восемь.

К слову, в прошлом сезоне Кассьерра отличился всего лишь двумя мячами за питерцев в рамках РПЛ, но в этом сезоне у колумбийского легионера залетает в ворота гораздо больше.