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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал игрока-открытие первой части сезона РПЛ

15 Декабря 2023 • 17:31 Комментировать

Бывший форвард, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин назвал футболиста Российской премьер-лиги, который поразил его в приятном смысле больше остальных. Это лучший бомбардир первенства, форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

«Отмечу самого результативного игрока чемпионата. Стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов по бомбардирской гонке», - рассуждает Булыкин для Vprognoze.ru.

Напомним, что у Кассьерры в активе за первые 18 туров Премьер-лиги 14 забитых голов. У ближайших преследователей только лишь по восемь.

К слову, в прошлом сезоне Кассьерра отличился всего лишь двумя мячами за питерцев в рамках РПЛ, но в этом сезоне у колумбийского легионера залетает в ворота гораздо больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Матео Кассьерра ещё теги
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