Алдонин озвучил главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник столичного ЦСКА, тренер и эксперт Евгений Алдонин назвал те команды, которые по его мнению точно будут претендовать на чемпионство во второй части сезона Российской Премьер-лиги.

«Думаю, три команды: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». В гонку могут добавиться другие клубы. В целом лидирующая пятерка-шестерка будет на что-то претендовать в этом сезоне», - говорит Алдонин Betonmobile.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ лишь с отрывом в два балла от питерского «Зенита». Чуть сильнее отстаёт «Динамо» от первого места – на шесть очков. У «Локомотива» отставание от первого места в семь баллов, а у «Спартака» - в восемь.

РПЛ возобновится в марте 2024 года.