Раскрыта причина отмены матча ЦСКА с «Партизаном»

ЦСКА накануне сообщил, что товарищеский матч с «Партизаном», который ранее анонсировался на 1 февраля, был отменён. Как сообщает телеграм-канал Baza, дело в том, что «Партизан» отказался проводить зимние сборы в Турции. Произошло это после того, как президент Сербии раскритиковал Турцию за поставку беспилотных аппаратов Косово.

Как следствие, «Партизан» будет готовиться ко второй части сезоне не в Турции, а на Кипре.

Добавим, что московский ЦСКА после восемнадцати сыгранных туров располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.