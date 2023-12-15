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Игнатьев: «Краснодар» опередил мои размышления и задумки» эксклюзив

15 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«Перед началом сезона подразумевал, что в краснодарском футболе когда-то произойдут коренные изменения. Конечно, Галицкий вкладывает в команду многое. Пока все мои предположения оказались мифом. «Краснодар» опередил мои размышления и задумки. Я не мог предположить, что так рано и так рьяно команда станет показывать результат», — сказал Игнатьев.

Отметим, «Краснодар» под руководством Владимира Ивича стал зимним чемпионом РПЛ, сумев в 18 турах набрать 38 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Борис Игнатьев Сергей Галицкий ещё теги
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