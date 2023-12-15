Генич: «Зениту» нужно думать, как сохранить легионеров

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном отъезде легионеров из санкт-петербургского «Зенита».

По мнению эксперта, иностранные футболисты не хотят оставаться в России, потому что наши команды не участвуют в европейских турнирах.

«Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют в полноги», — приводит слова Генича Metaratings.

По мнению журналиста, в зимнее трансферное окно «сине-бело-голубым» предстоит думать не только об усилении, но и о том, как не потерять действующих важных футболистов.

Подопечные Сергея Семака завершили первую часть сезона на втором месте в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.