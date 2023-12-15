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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый молодой игрок сезона РПЛ, выходивший в старте

15 Декабря 2023 • 17:12 Комментировать

Кирилл Глебов из столичного ЦСКА стал самым молодым игроком текущего сезона Российской премьер-лиги, который выходил в стартовом составе. Как сообщает Opta Sports, полузащитник появился на поле в старте в возрасте всего 17 лет и 276 дней.

На втором месте – его молодой одноклубник Михаил Рядно, его возраст при появлении на поле составил 17 лет и 315 дней.

Третье место рейтинга за защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Он вышел на поле в возрасте 18 лет и 115 дней. Чуть-чуть отстал полузащитник «Урала» Илья Ишков – 18 лет и 122 дня. Замыкает пятёрку рейтинга оборонец московского «Динамо» Иван Лепский, 18 лет и 239 дней.

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ЦСКА Москва Кирилл Глебов Михаил Рядно Илья Рожков Иван Лепский Илья Ишков ещё теги
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