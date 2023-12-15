Названа самая молодая команда сезона РПЛ

Аналитики из Opta Sports озвучили самую молодую команду Российской премьер-лиги в текущем сезоне. Ей являются самарские «Крылья Советов».

По информации экспертов, cредний возраст стартовых составов самарцев – всего 24 года и 272 дня. На чуть-чуть отстали игроки столичного «Локомотива», средний возраст выходящих в старте игроков «железнодорожников» 24 года и 317 дней. Третье место рейтинга – у «Краснодара», 25 лет и 251 день.

Четвёртое место у «Оренбурга», 25 лет и 338 дней, а пятое – у столичного «Спартака», 26 лет и 46 дней.

По итогам 18 туров «Крылья» идут на шестом месте турнирной таблицы с 29 баллами в копилке.