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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа самая молодая команда сезона РПЛ

15 Декабря 2023 • 17:05 Комментировать

Аналитики из Opta Sports озвучили самую молодую команду Российской премьер-лиги в текущем сезоне. Ей являются самарские «Крылья Советов».

По информации экспертов, cредний возраст стартовых составов самарцев – всего 24 года и 272 дня. На чуть-чуть отстали игроки столичного «Локомотива», средний возраст выходящих в старте игроков «железнодорожников» 24 года и 317 дней. Третье место рейтинга – у «Краснодара», 25 лет и 251 день.

Четвёртое место у «Оренбурга», 25 лет и 338 дней, а пятое – у столичного «Спартака», 26 лет и 46 дней.

По итогам 18 туров «Крылья» идут на шестом месте турнирной таблицы с 29 баллами в копилке.

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