Генич считает, что Клаудиньо устал играть за «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился комментарием об игре бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«По настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провел с ленцой, как и Вендел», — цитирует Генича Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.