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Генич считает, что Клаудиньо устал играть за «Зенит»

15 Декабря 2023 • 17:04 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился комментарием об игре бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«По настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провел с ленцой, как и Вендел», — цитирует Генича Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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Зенит Константин Генич Клаудиньо ещё теги
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