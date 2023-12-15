Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги первой части сезона для «бело-голубых».

- Какую оценку поставили бы «Динамо» за первую часть сезона? Команда отстает на 6 очков от «Краснодара», и на 4 от «Зенита».

- Это не так много – всего два матча. Я бы поставил команде четверку. В начале сезона не думаю, что были большие ожидания от результатов, только когда пришел ряд новых футболистов, они появилась. Вопрос стоял только в одном: как быстро новобранцы сыграются и вольются в команду. На данный момент «Динамо» по составу находится в первой тройке. Думаю, даже с «Зенитом» может конкурировать.

- А по игре на каком месте «Динамо»?

- Тут тоже все хорошо. Личка проповедует только один стиль – играть в атаку. Этот остроатакующий стиль он стал прививать и «Динамо». Даже несмотря на то, что результаты не всегда были удачными, он не отступал от своей линии.

- Каковы шансы на чемпионство?

- Я бы дал процентов 30, максимум 40, на чемпионство. Думаю, что в этом сезоне надо попасть в тройку, а уже на следующий чемпионат планировать более высокие цели. Сейчас есть проблемы в обороне. Если в этом направлении команда усилится, то в следующем сезоне можно будет претендовать на золото.

- Динамо два раза выиграло у «Зенита». О чем говорит этот факт?

- Один раз даже на выезде обыграли питерцев. Это достойно. Кстати, «Зенит» всегда был удобной командой для «Динамо».

- Что понравилось в игре команды в первой половине сезона?

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- Пригласили много квалифицированных футболистов, что надо отметить. Бителло хорошо себя показал. Команда стала конкурентоспособной. Считаю, что в этом сезоне «бело-голубые» одни из главных соперников для питерцев, потому что у «Краснодара» только первый сезон получилось так успешно играть.

- Кто из футболистов произвел наилучшее впечатление?

- Не хотел бы кого-то выделять. Главное, чтобы в команде была нормальная атмосфера и отношения. Важно, чтобы конкуренция не влияла отрицательно на коллектив. Каждый должен сам доказывать тренеру, что именно он достоин попасть в состав. В «Динамо» не стоит вопрос, молодой ты футболист или опытный.

- Но ведь нельзя не отметить Тюкавина. В списке бомбардиров он идет сразу за лидирующим Кассьеррой. Удивлены?

- Это да. Поначалу у него не клеилось. Моменты всегда были, но не хватало везения. Ему надо было просто забить два-три мяча, и все встало бы на свои места. Так в итоге и получилось. Ни у кого не возникает сомнений, что сейчас этот футболист – лидер в атаке «Динамо». У него есть достаточно хороших качеств для этого. Прежде всего, это скорость. Для нападающего скорость – один из главных необходимых компонентов в арсенале. Плюс Тюкавин обладает умением правильно открыться. И главное – у него есть моменты.

Елена Григорьевская