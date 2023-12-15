Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги первой части сезона для «бело-голубых».

- Какую оценку поставите «Динамо» за первую часть сезона?

- На пять с минусом команда наиграла. А минус – потому что было много ничьих в матчах, которые должны были быть выигрышными.

- Еще есть шансы на чемпионство?

- Да. В первой части сезона я не увидел, чтобы у кого-то из клубов была чемпионская игра. Все теряют очки, «Зенит» проигрывает.

- Динамо два раза выиграло у «Зенита». О чем это говорит?

- Только о конкурентоспособности. Если бы «Динамо» выиграло свои ничейные матчи, то набрало бы свои очки. А так один матч у питерцев был выигран в Кубке. Но дело даже не в этом. Можно и уступить «Зениту». Главное подбирать свои очки. Проблема только в этом. «Зенит» брал свои очки с «Краснодаром», «Факелом», «Уралом», «Сочи». А «Динамо» в этих матчах теряло очки. И таких встреч было порядка пяти, в которых команда Лички должна была побеждать, ведя в счете 3:0, 2:0, но победы упускались.

- Почему, как думаете?

- Это связано с игрой в обороне. В последних турах там вроде бы дела наладились. Команда стала мало пропускать. А свой гол она всегда забьет. В Воронеже вообще произошел несчастный случай, когда судья поставил пенальти. Встреча-то была выигрышная.

- Что понравилось в игре команды в первой половине сезона?

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- Атака. В «Динамо» почти все футболисты атакующие. Легионеры неплохие. Надо оборону чуть-чуть подправить и спокойно можно за чемпионство бороться.

- В списке бомбардиров Тюкавин на втором месте. Удивлены этому факту?

- Нет. Я был удивлен, когда он восемь туров не забивал. Считаю его самым сильным российским нападающим. Если продолжит забивать, может стать лучшим бомбардиром. Но я думаю, что «Динамо» нужен еще один форвард. А то, не дай бог, травма или еще что-то - и кому забивать?

- Смолову.

- Ему тяжело. Он и в основе редко выходит. Да, опыт у него есть, и свои мячи Федор забьет, но все равно он не такой яркий центральный нападающий. Сказывается ли возраст? Вряд ли. У него сейчас самый рассвет.

- Кто из футболистов произвел наилучшее впечатление по первой части сезона?

- Все легионеры здорово играли. Проблема в том, что команда пропускает иногда нелепые мячи. Лещук с Шуниным ошибались. В «Динамо» сейчас нет первого номера. Хотя в целом эту линию оцениваю нормально. Все голкиперы ошибаются. Некоторые с угловых забивают сами себе. А «Динамо» всегда забьет свои мячи. Проблемы надо искать в обороне. Если там наладят игру, все будет хорошо. Но я могу отметить, что при Личке все ребята стали играть лучше. Личка сделал команду. По нему видно, что это позитивный человек. И «Динамо» так играет. С тренером клуб угадал.

Елена Григорьевская