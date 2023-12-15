Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «красно-зелёных» в первой части сезона.

«Конечно, перед сезоном команда ставила перед собой самые высокие цели, но никто не предполагал, что «Локо» будет так штормить. Парни не опустили руки и бились. Показывали иногда хорошую игру, иногда не самую привлекательную. Но плотность в верхней части таблицы высокая. Можно пару игр проиграть, и ты уже не сможешь догнать лидеров. Поэтому здесь тоже очень важна зимняя пауза. Многие ждут от «Локо» такого же весеннего отрезка, как в прошлом году», — сказал Булыкин.

По итогам 18 туров «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.