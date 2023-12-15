​Дзюба – второй самый упоминаемый спортсмен года в России

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба занял второе место в рейтинге самых упоминаемых российских спортсменов в 2023 году. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Медиалогия».

Мадиаиндекс Артёма Дзюбы составил 1,142 миллиона. Выше идёт только теннисист Даниил Медведев (1,148 млн). Тройку замкнул выступающий в НХЛ хоккеист Александр Овечкин (1,126 млн).

В топ-5 также вошли боец Ислам Махачев (717 тысяч) и футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян (698 тысяч).

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги недавно ушёл на зимние каникулы.